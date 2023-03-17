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Атака безпілотниками медустанови у Херсоні: відео наслідків

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Херсон, П'ятниця 17 березня 2023 10:59
Атака безпілотниками медустанови у Херсоні: відео наслідків Фото: з'явилося відео атаки російських безпілотників медустанови у Херсоні 16 березня (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Наталія Гурковська

У Херсоні російські окупанти обстріляли медустанову. Росіяни знали, куди б'ють, оскільки снаряд прицільно скинули з безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Так, про вчорашній підлий удар російських окупантів нагадують розбиті автівки, посічені уламками стіни та велика вирва на подвірʼї.

"Учора армія РФ цілеспрямовано атакували установу, яка рятує життя херсонців. Ворог бачив куди саме бив, адже снаряд скинули з БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ОВА, лише дивом обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у четвер, 16 березня, російські військові атакували Херсон з безпілотників. Під ворожу атаку потрапив медичний заклад.

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