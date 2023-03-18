Оккупанты за сутки трижды обстреляли Херсон из артиллерии и "Градов": есть раненые

Российские войска за прошлые сутки три раза обстреляли Херсон с использованием ствольной артиллерии и РСЗО "Град".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Проскудина.
"За прошедшие сутки противник совершил 50 обстрелов, выпустив 237 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". Город Херсон враг обстрелял 3 раза. 7 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома", - говорится в сообщении главы ОВА.
По его словам, в результате обстрелов областного центра три человека получили ранения разной степени тяжести.
Ранее мы писали, что в Херсоне российские оккупанты обстреляли медучреждение. Россияне знали, куда бьют, поскольку снаряд прицельно сбросили с беспилотника.
Также напомним, в четверг, 16 марта, российские военные атаковали Херсон из беспилотников. Под вражескую атаку попало медицинское учреждение.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.