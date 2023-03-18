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Оккупанты за сутки трижды обстреляли Херсон из артиллерии и "Градов": есть раненые

Фото: российские войска за сутки три раза обстреляли Херсон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска за прошлые сутки три раза обстреляли Херсон с использованием ствольной артиллерии и РСЗО "Град".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Проскудина.

"За прошедшие сутки противник совершил 50 обстрелов, выпустив 237 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". Город Херсон враг обстрелял 3 раза. 7 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома", - говорится в сообщении главы ОВА.

По его словам, в результате обстрелов областного центра три человека получили ранения разной степени тяжести.

Ранее мы писали, что в Херсоне российские оккупанты обстреляли медучреждение. Россияне знали, куда бьют, поскольку снаряд прицельно сбросили с беспилотника.

Также напомним, в четверг, 16 марта, российские военные атаковали Херсон из беспилотников. Под вражескую атаку попало медицинское учреждение.

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