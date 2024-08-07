Оккупанты за сутки сбросили почти сотню КАБов: что происходит на передовой

На фронте за последние сутки произошло около 136 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

За сутки враг нанес 73 авиаудара, сбросив 97 управляемых авиационных бомб.

Авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск нанесли 25 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники противника, а также поразили четыре пункта управления, два средства ПВО, четыре артиллерийских средства и склад горюче-смазочных материалов.

Ситуация на направлениях

Харьковское направление. Зафиксировано девять боев, Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Липцев, Тихого и Волчанского.

Купянское направление. Произошло шесть боевых столкновений, в частности, возле Синьковки, Колесниковки, Глушковки и Новоосинового.

Лиманское направление. Враг атаковал 19 раз недалеко от Макеевки, Невского, Тернов, Торского и Серебрянского леса.

Северское направление. Произошло 21 боевое столкновение. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки, Переездного и Спорного.

Краматорское направление. Зафиксировано 10 боев, в частности, в районах Часового Яра и Ивановского.

Торецкое направление. Россияне атаковали 18 раз недалеко от Северного, Торецкого и Нью-Йорка.

Покровское направление. Защитники отбили 42 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Желанне, Калиново, Александровка, Веселое, Ивановка, Калиновка, Скучное, Яснобродовка, Карловка, Пантелеймоновка, Новожеланне и Межево. Самая большая концентрация атак была вблизи Ивановки и Желанного.

Кураховское направление. Силы обороны остановили восемь атак у Красногоровки и Константиновки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.