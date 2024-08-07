Більше 1000 окупантів, 67 артсистем і 29 броньованих машин: втрати РФ за добу

За останню добу станом на 7 серпня росіяни втратили на фронті 1230 військових, 67 артилерійських систем і 29 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.24 орієнтовно склали:

За останнім зведенням Генштабу, від початку доби 6 серпня на фронті відбулося 107 бойових зіткнень. Найбільш активно ворог наступав на Покровському напрямку.

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