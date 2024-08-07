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Більше 1000 окупантів, 67 артсистем і 29 броньованих машин: втрати РФ за добу

Середа 07 серпня 2024 08:02
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Більше 1000 окупантів, 67 артсистем і 29 броньованих машин: втрати РФ за добу Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

За останню добу станом на 7 серпня росіяни втратили на фронті 1230 військових, 67 артилерійських систем і 29 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 586370 (+1230) осіб ліквідовано;
  • танків - 8429 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 16323 (+29) од.;
  • артилерійських систем - 16451 (+67) од.;
  • РСЗВ - 1138 од.;
  • засоби ППО - 910 од.;
  • літаків - 365 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13212 (+54) од.;
  • крилатих ракет - 2421 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 22226 (+78) од.;
  • спеціальної техніки - 2759 (+21) од.

Більше 1000 окупантів, 67 артсистем і 29 броньованих машин: втрати РФ за добу

За останнім зведенням Генштабу, від початку доби 6 серпня на фронті відбулося 107 бойових зіткнень. Найбільш активно ворог наступав на Покровському напрямку.

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