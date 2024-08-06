ЗСУ у Сумській області збили російський гелікоптер, балістичну ракету та два дрони, - ОВА

Фото: ЗСУ у Сумській області збили російський гелікоптер, балістичну ракету та два дрони (Getty Images)

Сили оборони України у вівторок, 6 серпня, у небі над Сумською областю знищили один російський гелікоптер, балістичну ракету та два дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні, 6 серпня у небі над Сумщиною підрозділами Сил оборони та безпеки було знищено ворожу балістичну ракету, два БПЛА та один гелікоптер", - йдеться в повідомленні. Варто зазначити, що тип збитого гелікоптера наразі не уточнюється. Офіційної інформації від українських військових також не надходила.