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ЗСУ у Сумській області збили російський гелікоптер, балістичну ракету та два дрони, - ОВА

Сумська область , Вівторок 06 серпня 2024 21:10
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ЗСУ у Сумській області збили російський гелікоптер, балістичну ракету та два дрони, - ОВА Фото: ЗСУ у Сумській області збили російський гелікоптер, балістичну ракету та два дрони (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сили оборони України у вівторок, 6 серпня, у небі над Сумською областю знищили один російський гелікоптер, балістичну ракету та два дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні, 6 серпня у небі над Сумщиною підрозділами Сил оборони та безпеки було знищено ворожу балістичну ракету, два БПЛА та один гелікоптер", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що тип збитого гелікоптера наразі не уточнюється. Офіційної інформації від українських військових також не надходила.

Ситуація в Курській область РФ

Нагадаємо, сьогодні у Росії скаржилися на потужні обстріли населених пунктів Курської області, що знаходяться біля кордону з українською Сумською областю.

Російські Telegram-канали розповсюджують інформацію про те, що на територію Курської області "вторглися" українські військові.

Тим часом у Міноборони РФ заявили, що кордон нібито прорвала піхота з танками та бойовими броньованими машинами. Тому росіяни вирішили стягнути резерви до прикордонної ділянки в Курській області.

Детальніше про те, що відомо про ситуацію в Курській області - у матеріалі РБК-Україна.

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