Окупанти за добу кілька разів били по Харківській області: є поранений

Фото: окупанти за добу кілька разів били Харківською областю (Getty Images)

Російські війська за добу обстріляли кілька населених пунктів Харківської облати. В результаті атак є руйнування та поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Зокрема, окупанти завдали ударів по містах Куп'янськ та Вовчанськ, смт Дворічна та іншим населеним пунктам Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Внаслідок обстрілів у Вовчанську пошкоджено інфраструктурний об'єкт. При цьому в Куп'янську через обстріл сталася пожежа в будівлі магазину, внаслідок чого поранення отримав 36-річний мешканець міста. Його госпіталізували.