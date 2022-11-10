Окупанти за добу кілька разів били по Харківській області: є поранений
Російські війська за добу обстріляли кілька населених пунктів Харківської облати. В результаті атак є руйнування та поранений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Зокрема, окупанти завдали ударів по містах Куп'янськ та Вовчанськ, смт Дворічна та іншим населеним пунктам Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.
Внаслідок обстрілів у Вовчанську пошкоджено інфраструктурний об'єкт. При цьому в Куп'янську через обстріл сталася пожежа в будівлі магазину, внаслідок чого поранення отримав 36-річний мешканець міста. Його госпіталізували.
Нагадаємо, вчора російські війська обстріляли Миколаїв із реактивних систем залпового вогню. Одна людина поранена.
Крім того, окупанти атакували Донецьку область. Там відомо про загибель трьох цивільних, ще 12 отримали поранення.
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