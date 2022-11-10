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Оккупанты за сутки несколько раз били по Харьковской области: есть раненый

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Харьковская область, Четверг 10 ноября 2022 09:01
Оккупанты за сутки несколько раз били по Харьковской области: есть раненый Фото: оккупанты за сутки несколько раз били по Харьковской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за сутки обстреляли несколько населенных пунктов Харьковской облати. В результате атак есть разрушения и раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

В частности, оккупанты нанесли удары по городам Купянск и Волчанск, пгт Двуречная и другим населенным пунктам Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

Вследствие обстрелов в Волчанске поврежден инфраструктурный объект. При этом в Купянске из-за обстрела произошел пожар в здании магазина, в результате чего ранения получил 36-летний житель города. Его госпитализировали.

Напомним, вчера российский войска обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня. Один человек ранен.

Кроме того, оккупанты атаковали Донецкую область. Там известно о гибели трех гражданских, еще 12 получили ранения.

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Харьков Российская Федерация
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