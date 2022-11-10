Оккупанты за сутки несколько раз били по Харьковской области: есть раненый

Фото: оккупанты за сутки несколько раз били по Харьковской области (Getty Images)

Российские войска за сутки обстреляли несколько населенных пунктов Харьковской облати. В результате атак есть разрушения и раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

В частности, оккупанты нанесли удары по городам Купянск и Волчанск, пгт Двуречная и другим населенным пунктам Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. Вследствие обстрелов в Волчанске поврежден инфраструктурный объект. При этом в Купянске из-за обстрела произошел пожар в здании магазина, в результате чего ранения получил 36-летний житель города. Его госпитализировали.