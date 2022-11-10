Поцілили в хлібозавод. Російські окупанти обстріляли Миколаїв, є поранений

У середу, 9 листопада, російські окупанти обстріляли Миколаїв зі "Смерча". Одну людину поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення за добу про обстріли регіону від голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вчора, 9 листопада, близько 08:05 з реактивних систем залпового вогню "Смерч" ворог обстріляв місто", - розповів він. За словами очільника регіону, осколкові поранення отримала одна людина. "Пошкоджено хлібозавод, приватне підприємство та приватний сектор", - додав Кім.