Окупанти в "ДНР" випустили святкове печиво в честь "визволення" Маріуполя

Окупація Маріуполя

Як відомо, Маріуполь опинився в російській блокаді на початку березня 2022 року та став одним із найбільш зруйнованих міст за час повномасштабної війни. Під час багатомісячних боїв російські війська масово обстрілювали житлові квартали, лікарні та об’єкти цивільної інфраструктури, що призвело до тисяч жертв серед мирного населення.

Одним із символів трагедії став авіаудар РФ по Донецький академічний обласний драматичний театр 16 березня 2022 року. У будівлі театру переховувалися сотні цивільних, зокрема діти, а біля входу великими літерами був напис “ДЕТИ”, який було видно з повітря. За даними української влади, внаслідок удару загинули сотні людей.

Щодо Маріуполя сьогодні, місто продовжує жити в окупації, де росіяни намагаються закріпитися через нову інфраструктуру. Так звана "влада ДНР" планує запустити пряме залізничне сполучення між Маріуполем і Донецьком до літа 2026 року.