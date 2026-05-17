Окупанти в "ДНР" випустили святкове печиво в честь "визволення" Маріуполя

Росіяни до річниці окупації Маріуполя, що вони називають "визволенням", випустили ювілейне печиво на замовлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
"До четвертої річниці "визволення" Маріуполя найбільший хлібобулочний виробник "ДНР" - компанія "Мир хлеба" - почаала випуск тематичного печива", - повідомив Андрющенко.
Він також наголосив на іронії відмічання такої дати таким чином, адже, як відомо, в 2022 році загинули та постраждали тисячі жителей Маіруполя через дії ворога.
"Якщо тупість змішати з дикістю, то виходять такі "печеньки" на святкування окупації Маріуполя. Десятки тисяч вбитих та скалічених цивільних дійсно потребують саме такої пам'яті за версією "ДНР", - зазначив керівник Центру вивчення окупації.
Як відомо, Маріуполь опинився в російській блокаді на початку березня 2022 року та став одним із найбільш зруйнованих міст за час повномасштабної війни. Під час багатомісячних боїв російські війська масово обстрілювали житлові квартали, лікарні та об’єкти цивільної інфраструктури, що призвело до тисяч жертв серед мирного населення.
Одним із символів трагедії став авіаудар РФ по Донецький академічний обласний драматичний театр 16 березня 2022 року. У будівлі театру переховувалися сотні цивільних, зокрема діти, а біля входу великими літерами був напис “ДЕТИ”, який було видно з повітря. За даними української влади, внаслідок удару загинули сотні людей.
Щодо Маріуполя сьогодні, місто продовжує жити в окупації, де росіяни намагаються закріпитися через нову інфраструктуру. Так звана "влада ДНР" планує запустити пряме залізничне сполучення між Маріуполем і Донецьком до літа 2026 року.