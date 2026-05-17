RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Оккупанты в "ДНР" выпустили праздничное печенье в честь "освобождения" Мариуполя

04:33 17.05.2026 Вс
2 мин
Крупнейший хлебобулочный производитель "ДНР" получил заказ к годовщине "освобождения" города
aimg Юлия Маловичко
Фото: оккупация Мариуполя (Getty Images)

Россияне к годовщине оккупации Мариуполя, которую они называют "освобождением", выпустили юбилейное печенье на заказ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Читайте также: Украинские дроны добрались до Мариуполя: ISW оценил новую тактику ВСУ

"К четвертой годовщине "освобождения" Мариуполя крупнейший хлебобулочный производитель "ДНР" - компания "Мир хлеба" - начала выпуск тематического печенья", - сообщил Андрющенко.

Он также отметил иронию отмечания такой даты таким образом, ведь, как известно, в 2022 году погибли и пострадали тысячи жителей Маируполя из-за действий врага.

"Если тупость смешать с дикостью, то получаются такие "печеньки" на празднование оккупации Мариуполя. Десятки тысяч убитых и искалеченных гражданских действительно нуждаются именно в такой памяти по версии "ДНР", - отметил руководитель Центра изучения оккупации.

Фото: оккупанты выпустили печенье к годовщине оккупации города (скриншот)

Оккупация Мариуполя

Как известно, Мариуполь оказался в российской блокаде в начале марта 2022 года и стал одним из самых разрушенных городов за время полномасштабной войны. Во время многомесячных боев российские войска массово обстреливали жилые кварталы, больницы и объекты гражданской инфраструктуры, что привело к тысячам жертв среди мирного населения.

Одним из символов трагедии стал авиаудар РФ по Донецкий академический областной драматический театр 16 марта 2022 года. В здании театра скрывались сотни гражданских, в том числе дети, а у входа большими буквами была надпись "ДЕТИ", которая была видна с воздуха. По данным украинских властей, в результате удара погибли сотни людей.

Что касается Мариуполя сегодня, город продолжает жить в оккупации, где россияне пытаются закрепиться через новую инфраструктуру. Так называемая "власть ДНР" планирует запустить прямое железнодорожное сообщение между Мариуполем и Донецком до лета 2026 года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МариупольДонбасс