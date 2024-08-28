Окупанти дезертують після завершення контракту зі ЗС РФ, щоб піти з війська, - ЦНС
Командування РФ не відпускає свій особовий склад з лінії фронту навіть після завершення контракту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Інформаційний ресурс дізнався від населення тимчасово окупованих територій України, що для того, аби покинути армію РФ, російські військові вимушені дезертирувати.
"Більшість дезертирів, це ті, кого не відпустили по завершенню (контракту - ред.) й навпаки планували відправити в м'ясний штурм", - йдеться у повідомленні.
Наразі росіяни збільшили кількість загонів, які шукають дезертирів. Крім того, на українських територіях, які в окупації, ворог збільшив кількість блокпостів.
"Після затримання, втікачів зазвичай кидають знову на передову по "законах воєнного часу"", - додали в ЦНС.
В кінці публікації в Центрі національного спротиву закликали людей передавати місце баз окупантів, аби "завершити контракт росіян достроково"
Нагадаємо, що Росія вигадала новий спосіб, як поповнити свою армію людьми, які перебувають на окупованих територіях. Зокрема, затриманим особам, яким загрожує ув'язнення, пропонують укласти контракт з армією РФ, в обмін на уникнення кримінального переслідування. Таким чином Кремль сподівається відтягнути момент оголошення масової мобілізації.
Раніше РБК-Україна писало, що росіяни на окупованих територіях України вимагають від бізнесу поставити всіх співробітників на військовий облік.
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