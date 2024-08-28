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Оккупанты дезертируют после завершения контракта с ВС РФ, чтобы уйти из войска, - ЦНС

Среда 28 августа 2024 02:26
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Оккупанты дезертируют после завершения контракта с ВС РФ, чтобы уйти из войска, - ЦНС Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Командование РФ не отпускает свой личный состав с линии фронта даже после завершения контракта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Информационный ресурс узнал от населения временно оккупированных территорий Украины, что для того, чтобы покинуть армию РФ, российские военные вынуждены дезертировать.

"Большинство дезертиров, это те, кого не отпустили по завершению (контракта - ред.) и наоборот планировали отправить в мясной штурм", - говорится в сообщении.

Сейчас россияне увеличили количество отрядов, которые ищут дезертиров. Кроме того, на украинских территориях, которые в оккупации, враг увеличил количество блокпостов.

"После задержания, беглецов обычно бросают снова на передовую по "законам военного времени"", - добавили в ЦНС.

В конце публикации в Центре национального сопротивления призвали людей передавать место баз окупантов, чтобы "завершить контракт россиян досрочно"

Напомним, что Россия придумала новый способ, как пополнить свою армию людьми, которые находятся на оккупированных территориях. В частности, задержанным лицам, которым грозит заключение, предлагают заключить контракт с армией РФ, в обмен на избежание уголовного преследования. Таким образом Кремль надеется оттянуть момент объявления массовой мобилизации.

Ранее РБК-Украина писало, что россияне на оккупированных территориях Украины требует от бизнеса поставить всех сотрудников на военный учет.

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