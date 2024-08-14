Окупанти вимагають від бізнесу поставити працівників на облік до військкоматів, - ЦНС

Місцеві окупаційні адміністрації вимагають від бізнесу поставити на облік у фейкові військкомати всіх працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

У повідомленні зазначають, що на тимчасово окупованих територіях росіяни здійснюють підготовку до мобілізації українців.

"Місцеві окупаційні адміністрації вимагають від бізнесу поставити на облік у фейкові військкомати всіх працівників. Зокрема власникам необхідно подати списки тих, хто не має російські паспорти й відповідно не перебуває на обліку окупантів", - інформують в ЦНС.

Центр нацспротиву зауважує, що хоча мобілізація офіційно у РФ не відбувається, однак окупанти активно вербують нову силу на свою війну. Зокрема агітують строковиків укладати контракти, чи людей на яких мають важелі впливу через кримінальні справи та борги.