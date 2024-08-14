Окупанти вимагають від бізнесу поставити працівників на облік до військкоматів, - ЦНС
Місцеві окупаційні адміністрації вимагають від бізнесу поставити на облік у фейкові військкомати всіх працівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
У повідомленні зазначають, що на тимчасово окупованих територіях росіяни здійснюють підготовку до мобілізації українців.
"Місцеві окупаційні адміністрації вимагають від бізнесу поставити на облік у фейкові військкомати всіх працівників. Зокрема власникам необхідно подати списки тих, хто не має російські паспорти й відповідно не перебуває на обліку окупантів", - інформують в ЦНС.
Центр нацспротиву зауважує, що хоча мобілізація офіційно у РФ не відбувається, однак окупанти активно вербують нову силу на свою війну. Зокрема агітують строковиків укладати контракти, чи людей на яких мають важелі впливу через кримінальні справи та борги.
Примусова мобілізація РФ
Російські окупанти займаються збором мобілізаційних ресурсів на тимчасово окупованих територіях України.
За даними британських розвідників, Росія набирає щомісяця в армію близько 30 тисяч нових солдатів. Це дає їй змогу покривати втрати та продовжувати війну проти України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.