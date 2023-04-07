Окупанти депортували українців до 55 регіонів Росії, - ЦНС

Окупанти продовжують депортацію українців під виглядом евакуації. Загалом громадян України вже розселили до 55 регіонів Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як зазначається, окупанти проводять політику геноциду на тимчасово захоплених територіях України, адже ціль Росії - знищення нашої нації.
"Українців на ТОТ депортують задля подальшої асиміляції у віддалених землях Росії", - наголосили в ЦНС.
При цьому, "переселенців", яких російська влада іноді примусово, іноді обманом "евакуювала", виселяють в окремі райони й створюють умови, коли їм необхідно отримати паспорт РФ.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну було встановлено майже 20 тисяч випадків депортації дітей на територію Росії.
Також раніше ми писали, що росіяни продовжують практикувати примусову "евакуацію" для пропагандистських сюжетів і виправдовування депортації українців.
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