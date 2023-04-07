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Оккупанты депортировали украинцев в 55 регионов России, - ЦНС

Фото: оккупанты депортировали украинцев в 55 регионов России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Оккупанты продолжают депортацию украинцев под видом эвакуации. В общей сложности граждан Украины уже расселили в 55 регионов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечается, оккупанты проводят политику геноцида на временно захваченных территориях Украины, ведь цель России - уничтожение нашей нации.

"Украинцев на ВТО депортируют для дальнейшей ассимиляции в отдаленных землях России", - подчеркнули в ЦНС.

При этом "переселенцев", которых российские власти иногда принудительно, иногда обманом "эвакуировали", выселяют в отдельные районы и создают условия, когда им необходимо получить паспорт РФ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что с начала полномасштабного вторжения в Украину было установлено почти 20 тысяч случаев депортации детей на территорию России.

Также ранее мы писали, что россияне продолжают практиковать принудительную "эвакуацию" для пропагандистских сюжетов и оправдания депортации украинцев.

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