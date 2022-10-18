Окупанти за день 64 рази вдарили по Сумській області: є загиблі та поранений

За день росіяни вчетверо обстріляли населені пункти Сумської області. Били з мінометів та артилерії, загалом зафіксовано 64 влучення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
У Юнаківській громаді двоє людей загинуло і одна поранена внаслідок удару по центру села. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено амбулаторію, котельню, лінію електропередач.
По Новослобідській громаді окупанти били з мінометів. Внаслідок цього пошкоджено будинок культури, школа, дитячий майданчик, лінія електропередач.
Раніше ми писали, що сьогодні російські війська завдали удару по одному із сіл Сумської області. Ворог направив снаряди в людне місце, внаслідок чого загинуло двоє людей, ще один отримав поранення.
Також ми писали, що 17 жовтня росіяни обстріляли об'єкт критичної інфраструктури в Сумській області, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей.
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