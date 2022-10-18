Удар по одному із сіл у Сумській області: в ОВА розповіли подробиці

Російські війська сьогодні завдали удару по одному із сіл Сумської області. Ворог направив снаряди в людне місце, внаслідок чого загинуло двоє людей, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВ Дмитра Живицького .

За словами Живицького, російські війська вдарили по центру села, коли там було багато людей.

"Близько 10 прильотів із ствольної артилерії, біля магазинів, якраз у той час, коли там було людно. Двоє людей загинули на місці. Ще один чоловік їхав центром села під час обстрілу на мотоциклі. Він поранений, забрала швидка. У селі пошкоджені будинки. та амбулаторія", - зазначив Живицький.