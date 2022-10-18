Оккупанты за день 64 раза ударили по Сумской области: есть погибшие и раненый

В Юнаковской громаде два человека погибло и один ранен в результате удара по центру села. Кроме того, в результате обстрела повреждены амбулатория, котельная, линия электропередач.

В Хотинской громаде также зафиксирован артиллерийский обстрел. Повреждены детский спортзал, гражданский автомобиль и не менее пяти частных домов.

По Новослободской громаде оккупанты били из минометов. В результате поврежден дом культуры, школа, детская площадка, линия электропередач.