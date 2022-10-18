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Оккупанты за день 64 раза ударили по Сумской области: есть погибшие и раненый

Фото: оккупанты за день 64 раза ударили по Сумской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За день россияне четыре раза обстреляли населенные пункты Сумской области. Били из минометов и артиллерии, в общей сложности зафиксировано 64 попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

В Юнаковской громаде два человека погибло и один ранен в результате удара по центру села. Кроме того, в результате обстрела повреждены амбулатория, котельная, линия электропередач.

В Хотинской громаде также зафиксирован артиллерийский обстрел. Повреждены детский спортзал, гражданский автомобиль и не менее пяти частных домов.

По Новослободской громаде оккупанты били из минометов. В результате поврежден дом культуры, школа, детская площадка, линия электропередач.

Ранее мы писали, что сегодня российские войска нанесли удар по одному из сел Сумской области. Враг направил снаряды в людное место, вследствие чего погибли два человека, еще один получил ранения.

Также мы писали, что 17 октября россияне обстреляли объект критической инфраструктуры в Сумской области, в результате чего погибли пять человек.

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