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Окупанти демонтували та вивезли з Херсона вже три пам'ятника

Фото: окупанти демонтували пам'ятник Потьомкіну у Херсоні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти демонтували у Херсоні пам'ятник Григорію Потьомкіну. Це вже третій момент, який вивезли росіяни з окупованого міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя у Facebook.

"Слідом за Ушаковим і Суворовим з Херсона "евакуювався" і Потьомкін. Лишилось росіянам тільки його рештки вкрасти з собору, цікаво чи заберуть?" - зазначив він.

Фото: окупанти демонтували пам'ятник Потьомкіну у Херсоні (facebook.com/sergey.khlan)

Нагадаємо, раніше окупанти вивезли з окупованого Херсона пам'ятники адміралу Федору Ушакову та російському полководцю Олександру Суворову. Крім того, росіяни вивозять з міста техніку рятувальників. Ймовірно, її перекидають на лівий берег Дніпра.

Також, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни розпочали евакуацію "держустанов" з Херсонської області до Криму.

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Херсон