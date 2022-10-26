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Оккупанты демонтировали и вывезли из Херсона уже три памятника

Фото: оккупанты демонтировали памятник Потемкину в Херсоне (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты демонтировали в Херсоне памятник Григорию Потемкину. Это уже третий момент, вывезенный россиянами из оккупированного города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя в Facebook.

"Вслед за Ушаковым и Суворовым из Херсона "эвакуировался" и Потемкин. Осталось россиянам только его останки украсть из собора, интересно заберут ли?" - отметил он.

Фото: оккупанты демонтировали памятник Потемкину в Херсоне (facebook.com/sergey.khlan)

Напомним, ранее оккупанты вывезли из оккупированного Херсона памятники адмиралу Федору Ушакову и российскому полководцу Александру Суворову. Кроме того, россияне увозят из города технику спасателей. Вероятно, ее перекидывают на левый берег Днепра.

Также, по данным Генштаба ВСУ, россияне приступили к эвакуации "госчреждений" из Херсонской области в Крым.

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Херсон