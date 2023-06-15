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Окупанти у червні вивезли до Росії 150 дітей із Луганської області, - ЦНС

Фото: окупанти у червні вивезли до Росії 150 дітей із Луганської області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На початку червня російські загарбники вивезли до Росії 150 українських дітей із тимчасово окупованої території Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, 8 червня 150 дітей зі Старобільського району Луганської області були незаконно вивезені до оздоровчих баз відпочинку "Лесной" та "Сосенка" Прикубанського району Карачаєво-Черкеської республіки РФ.

Окрім того, з червня у цих закладах очікують на 750 дітей із тимчасово окупованої території Луганської області.

Депортація українських дітей до РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук також повідомляла, що в Росії змінюють імена та дати народження депортованих українських дітей.

За словами президента Володимира Зеленського, станом на травень достеменно відомо про 19 393 дитини, які були незаконно вивезені в Росію з тимчасово окупованих територій України.

Раніше Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка визнала депортацію українських дітей до Росії геноцидом.

А у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

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