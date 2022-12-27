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Окупанти в черговий раз атакували прикордоння Сумської області: подробиці

Фото: окупанти в черговий раз атакували прикордоння Сумської області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська знову обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини. Двома громадами ворог ударив з артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Так, учора ввечері росіяни із САУ обстріляли Середино-Будську громаду. Там зафіксували 4 "прильоти".

При цьому вранці 27 грудня ворог відкрив вогонь із самохідних артилерійських утсанівок Зноб-Новгородською громадою - 2 "прильоти".

Внаслідок ворожих атак жертв та руйнувань немає.

Нагадаємо, вчора російські окупанти завдали ударів по трьох громадах Сумської області з мінометів та артилерії. Всього ворог завдав 23 ударів.

Крім того, 24 грудня через атаки окупантів у регіоні було пошкоджено лінії електропередач та інфраструктурні об'єкти.

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