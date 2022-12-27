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Оккупанты в очередной раз атаковали приграничье Сумской области: подробности

Фото: оккупанты в очередной раз атаковали приграничье Сумской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска вновь обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. По двум общинам враг ударил из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Так, вчера вечером россияне из САУ обстреляли Середино-Будскую общину. Там зафиксировали 4 "прилета".

При этом утром 27 декабря враг открыл огонь из самоходных артиллерийских утсановок по Зноб-Новгородской общине - 2 "прилета".

Вследствие вражеских атак жертв и разрушений нет.

Напомним, вчера российские оккупанты нанесли удары по трем общинам Сумской области из минометов и артиллерии. Всего враг нанес 23 удара.

Кроме того, 24 декабря из-за атак оккупантов в регионе были повреждены линии электропередач и инфраструктурные объекты.

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