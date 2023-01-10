Окупанти через дефіцит живої сили мобілізують людей з інвалідністю, - Генштаб

Фото: окупанти через дефіцит живої сили мобілізують людей з інвалідністю (Getty Images)

Окупанти відчувають гострий кадровий голод і під час мобілізаційних заходів "призивають" людей з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області 6 січня під час чергового рейду мобілізовано близько 30 осіб. Слід зазначити, що четверо з них – з інвалідністю. Після двох днів так званої підготовки на полігоні "Східний" їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ.