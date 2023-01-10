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Окупанти через дефіцит живої сили мобілізують людей з інвалідністю, - Генштаб

Новость на русском →
Вівторок 10 січня 2023 07:43
Окупанти через дефіцит живої сили мобілізують людей з інвалідністю, - Генштаб Фото: окупанти через дефіцит живої сили мобілізують людей з інвалідністю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупанти відчувають гострий кадровий голод і під час мобілізаційних заходів "призивають" людей з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області 6 січня під час чергового рейду мобілізовано близько 30 осіб. Слід зазначити, що четверо з них – з інвалідністю.

Після двох днів так званої підготовки на полігоні "Східний" їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ.

Раніше ми писали, що в Оренбурзькій області РФ відбулася пожежа в наметовому таборі для мобілізованих. Імовірними винуватцями пожежі називають п'яних офіцерів.

Також повідомлялося, що у Томську спалахнув табір для мобілізованих. Одна з версій інциденту – саботаж.

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