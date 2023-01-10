Окупанти через дефіцит живої сили мобілізують людей з інвалідністю, - Генштаб
Окупанти відчувають гострий кадровий голод і під час мобілізаційних заходів "призивають" людей з інвалідністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області 6 січня під час чергового рейду мобілізовано близько 30 осіб. Слід зазначити, що четверо з них – з інвалідністю.
Після двох днів так званої підготовки на полігоні "Східний" їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ.
Раніше ми писали, що в Оренбурзькій області РФ відбулася пожежа в наметовому таборі для мобілізованих. Імовірними винуватцями пожежі називають п'яних офіцерів.
Також повідомлялося, що у Томську спалахнув табір для мобілізованих. Одна з версій інциденту – саботаж.
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