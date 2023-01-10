Оккупанты из-за дефицита живой силы мобилизуют людей с инвалидностью, - Генштаб
Оккупанты испытывают острый кадровый голод и в ходе мобилизационных мероприятий "призывают" людей с инвалидностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Во временно оккупированной Горловке Донецкой области 6 января, в ходе очередного рейда мобилизовано около 30 человек. Стоит отметить, что четверо из них – с инвалидностью.
После двух дней так называемой подготовки на полигоне "Восточный" их направили в одну из воинских частей российских оккупационных войск.
Ранее мы писали, что в Оренбургской области РФ произошел пожар в палаточном лагере для мобилизованных. Вероятными виновниками пожара называют пьяных офицеров.
Также сообщалось, что в Томске вспыхнул лагерь для мобилизованных. Одна из версий инцидента - саботаж.
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