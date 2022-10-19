Окупанти будують укріплення під Луганськом. РосЗМІ показали марність "лінії Пригожина"

Найманці ПВК "Вагнера" у жовтні розпочали будівництво оборонної лінії у Луганській області. Але навіть у Росії визнають марність так званої "лінії Пригожина".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане російським виданням "Медуза".
За задумом окупантів, як пишуть автори, оборонна лінія простягнеться на десятки кілометрів і нібито має прикрити підходи до захоплених Лисичанська та Луганська.
"Для будівництва використовують розроблені в СРСР швидкохідні траншейні машини БТМ-3, які багато років зберігалися на складах Міноборони РФ", - пише видання.
При цьому журналісти зазначають, що, судячи з досвіду Другої світової війни, "вкладення у будівництво таких ліній оборони здебільшого не виправдані", оскільки "їх можна прорвати на вузькій ділянці або оминути".
Як повідомлялось, російські командири роблять бізнес на "спецоперації", пропонуючи окупантам відкупитись від першої лінії фронту.
Нагадаємо, на території тимчасово окупованої Луганської області почали звозити російських мобілізованих. Переважна більшість із них - ті, хто відбував покарання.
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