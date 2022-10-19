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Оккупанты строят укрепления под Луганском. РосСМИ показали бесполезность "линии Пригожина"

Фото: оккупанты строят укрепления под Луганском (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Наемники ЧВК "Вагнера" в октябре начали строительство оборонительной линии в Луганской области. Но даже в России признают бесполезность так называемой "линии Пригожина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное российским изданием "Медуза".

По задумке оккупантов, как пишут авторы, оборонительная линия протянется на десятки километров и якобы должна прикрыть подходы к захваченным Лисичанску и Луганску.

"Для строительства используют разработанные в СССР быстроходные траншейные машины БТМ-3, которые много лет хранились на складах Минобороны РФ", - пишет издание.

При этом журналисты указывают, что, судя по опыту Второй мировой войны, "вложения в строительство таких линий обороны в большинстве случаев не оправданы", поскольку "их можно прорвать на узком участке или обойти".

Как сообщалось, российские командиры делают бизнес на "спецоперации", предлагая оккупантам откупиться от первой линии фронта.

Напомним, на территории временно оккупированной Луганской области начали свозить российских мобилизованных. Подавляющее большинство из них - отбывавшие наказание.

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