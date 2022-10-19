Оккупанты строят укрепления под Луганском. РосСМИ показали бесполезность "линии Пригожина"

По задумке оккупантов, как пишут авторы, оборонительная линия протянется на десятки километров и якобы должна прикрыть подходы к захваченным Лисичанску и Луганску.

"Для строительства используют разработанные в СССР быстроходные траншейные машины БТМ-3, которые много лет хранились на складах Минобороны РФ", - пишет издание.

При этом журналисты указывают, что, судя по опыту Второй мировой войны, "вложения в строительство таких линий обороны в большинстве случаев не оправданы", поскольку "их можно прорвать на узком участке или обойти".