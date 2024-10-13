Окупанти будуть подавати воду по годинах в Донецьк та Макіївку, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях України знову проблеми з водою. Зокрема, у Донецьку та Макіївці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
За даними інформаційного ресурсу, починаючи з 14 жовтня, тобто завтра, воду у вищевказаних населених пунктах будуть подавати по кілька годин раз на два дні. Окупанти пояснюють це плановими роботами.
Однак насправді причина відсутності води в кранах помешкань інша. Вона пов'язана із злочинною діяльністю окупаційної адміністрації у роботі місцевих водоканалів, а жодні обіцянки вирішити кризу не підкріплені реальними справами.
"Більш того, кошти, які Кремль виділяє на відбудову знищеного ним Донбасу дерибаняться на рівні місцевих гауляйтерів і колаборантів", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС додали, що ця гуманітарна криза на тимчасово окупованих територіях Донбасу в тому числі спричинена тим, що окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС.
Нагадаємо, що криза з водою на окупованих територіях спостерігається не вперше. Зокрема, проблеми з подачею в Донецьку були і минулого місяця, але незважаючи на відсутність води, жителям приходили захмарні платіжки.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що вода в окупованій Херсонській області непридатна до використання, оскільки стан місцевих водойм був критично небезпечним.
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