ua en ru
Вс, 13 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты будут подавать воду по часам в Донецк и Макеевку, - ЦНС

Воскресенье 13 октября 2024 15:35
UA EN RU
Оккупанты будут подавать воду по часам в Донецк и Макеевку, - ЦНС Фото: в Донецке и Макеевке проблемы со снабжением водой (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На временно оккупированных территориях Украины снова проблемы с водой. В частности, в Донецке и Макеевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, начиная с 14 октября, то есть завтра? воду в вышеуказанных населенных пунктах будут подавать по несколько часов раз в два дня. Оккупанты объясняют это плановым работами.

Однако на самом деле причина отсутствия воды в кранах жилья другая. Она связана с преступной деятельностью оккупационной администрации в работе местных водоканалов, и ни одни обещания решить кризис не подкреплены реальными делами.

"Более того, средства, которые Кремль выделяет на восстановление уничтоженного им Донбасса, дерибанятся на уровне местных гауляйтеров и коллаборантов", - говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что данный гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях Донбасса в том числе вызван тем, что оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС.

Напомним, что кризис с водой на оккупированных территориях наблюдается не первый раз. В частности, проблемы с подачей в Донецке были и в прошлом месяце, но несмотря на отсутствие воды, жителям приходили заоблачные платежки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что вода в оккупированной Херсонской области непригодна к использованию, так как состояние местных водоемов являлось критически опасным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донецк Донбасс Война в Украине
NEWS
Зеленский рассказал, сколько ракет, бомб и дронов выпустила РФ по Украине за неделю
Зеленский рассказал, сколько ракет, бомб и дронов выпустила РФ по Украине за неделю
DAILY
"Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском