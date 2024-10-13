Оккупанты будут подавать воду по часам в Донецк и Макеевку, - ЦНС
На временно оккупированных территориях Украины снова проблемы с водой. В частности, в Донецке и Макеевке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
По данным информационного ресурса, начиная с 14 октября, то есть завтра? воду в вышеуказанных населенных пунктах будут подавать по несколько часов раз в два дня. Оккупанты объясняют это плановым работами.
Однако на самом деле причина отсутствия воды в кранах жилья другая. Она связана с преступной деятельностью оккупационной администрации в работе местных водоканалов, и ни одни обещания решить кризис не подкреплены реальными делами.
"Более того, средства, которые Кремль выделяет на восстановление уничтоженного им Донбасса, дерибанятся на уровне местных гауляйтеров и коллаборантов", - говорится в сообщении.
В ЦНС добавили, что данный гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях Донбасса в том числе вызван тем, что оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС.
Напомним, что кризис с водой на оккупированных территориях наблюдается не первый раз. В частности, проблемы с подачей в Донецке были и в прошлом месяце, но несмотря на отсутствие воды, жителям приходили заоблачные платежки.
Ранее РБК-Украина сообщало, что вода в оккупированной Херсонской области непригодна к использованию, так как состояние местных водоемов являлось критически опасным.
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