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У Донецьку окупанти нараховують людям захмарні платіжки за воду, якої немає, - ЦНС

Четвер 12 вересня 2024 02:00
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У Донецьку окупанти нараховують людям захмарні платіжки за воду, якої немає, - ЦНС Фото: мешканцям Донецька надсилають квитанції за воду, яка відсутня (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У тимчасово окупованому Донецьку досі проблеми з водою. Проте жителям все одно приходять квитанції на оплату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зокрема, мова йде про мешканців Кіровського району міста, які нещодавно перекривали дорогу через проблеми з водою. За цей час в них нічого не змінилося, але квитанції є.

"У багатьох чомусь згоріла переплата і з'явився борг за комунальні послуги. І то ще й заднім числом від 7 серпня", - йдеться у повідомленні.

Як пише ЦНС, люди в люті через те, що їм потрібно віддавати гроші за "порожнечу". При цьому, розібратися з КП "Вода Донбасу" неможливо, оскільки жоден з трьох робочих номерів не відповідає. У свою чергу, районний водоканал теж не бере трубку.

Водночас інформаційний ресурс зазначив, що місцеві колаборанти взялися виправляти цю ситуацію, але з одним нюансом.

"Тепер є райони у Донецьку, де із кранів в квартирах місцевих справді тече. Щоправда, не вода, якою можна користуватися бодай у господарських потребах, а справжнісіньке болото", - повідомляє ЦНС.

Причиною гуманітарної кризи сталі дії ворога, зокрема, підрив дамби Каховської ГЕС, внаслідок чого в системах водопостачання зникла вода.

Центр національного спротиву наголосив, що змінити це можна лише шляхом повної деокупації українських земель. Інформаційний ресурс закликав людей допомогати та надсилати інформацію про позиції ворога, його особовий склад та переміщення техніки.

Нагадаємо, що протести в окупованій Донецькій області через відсутність водопостачання та питної води почалися в липні 2024 року.

Суттєві перебої спостерігалися у жителів Донецька. Тоді повідомлялося, що це було пов'язано з припиненням функціонування водогону Сіверський Донець - Донбас через бойові дії.

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