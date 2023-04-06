Оккупанты из БПЛА и минометов атаковали Сумскую область: повреждено зернохранилище
Российские военные за сутки 6 апреля совершили восемь обстрелов приграничных общин Сумской области.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.
"Зафиксировано 68 прилетов из артиллерии, минометов, АГС и сброс ВОГа с помощью БПЛА. К сожалению, есть разрушения", - говорится в сообщении.
В Середино-Будской общине с территории России был произведен артиллерийский обстрел. Зафиксировано девять прилетов. В результате были повреждены ангар, два трактора, автомобиль и зернохранилище.
"Глуховская община: с территории РФ совершен артиллерийский обстрел - шесть прилетов. Зноб-новгородская община: россияне били из минометов - восемь прилетов. Миропольское общество: враг совершил сброс ВОГ посредством БПЛА", - рассказали в ОВА.
На территорию Белопольского общества россияне сбросили 10 мин. Там было зафиксировано 10 выстрелов из АГС. В Новослободской общине зафиксировано 11 прилетов во время артиллерийских обстрелов.
Напомним, накануне оккупанты обстреляли Сумскую область из реактивной артиллерии и минометов.
Кроме того, российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по приграничным Сумской области. Были зафиксированы 3 "прилета", вероятно, из ствольной артиллерии.
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