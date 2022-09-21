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Буде справжнє полювання. Чоловіків закликають покинути Мелітополь через указ Путіна

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Середа 21 вересня 2022 18:17
Буде справжнє полювання. Чоловіків закликають покинути Мелітополь через указ Путіна Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Чоловіків призовного віку закликають негайно покинути Мелітополь та інші тимчасово окуповані території через оголошення президентом Росії Володимиром Путіним часткової мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

"На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей пройдуть найбільш жорсткі заходи! За чоловіками буде влаштоване справжнє полювання! Тим, хто відмовиться йти на смерть доведеться мати справу з чеченськими загрядзагонами.
Шансів врятуватись не залишиться!" - написав він.

Федоров зазначив, що місцевий гауляйтер підписав указ, згідно з яким з 1 жовтня виїзд за межі окупованої частини Запорізької області буде дозволено лише на підставі спецперепустки.

"Окупанти будуть "випускати" чоловіків тільки на фронт", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію.

РБК-Україна зібрало реакції закордонних лідерів на оголошення мобілізаці та все, що відомо про ситуацію в Росії на даний момент.

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Мелітополь Запорожская область Мобілізація в Росії
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