Окупанти у Бердянську провели рейди по родинах, які не віддають дітей у російські школи

Російські військові продовжують тиснути на місцеві родини, які не хочуть віддавати дітей до російських шкіл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Ворог продовжує тиснути на місцевих мешканців, аби ті віддавали своїх дітей до пропагандистських осередків", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до батьків приходять з обшуками, аби перевірити техніку на предмет навчання дітей в українських школах онлайн.
"Під час обшуків їм погрожують штрафами й тим, що відберуть дітей, якщо батьки не віддадуть їх до російської школи. Якщо дітям вже є 14 років, то на них тиснуть аби ті отримували паспорт РФ", - додали у ЦНС.
Нагадаємо, що жителі тимчасово окупованого Бердянська повідомили про масштабну пожежу в одному з районів міста.
В окупованому Бердянську (Запорізька область) загострюється гуманітарна криза, а працездатне населення покидає місто.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.