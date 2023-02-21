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В Бердянську загострюється гуманітарна криза, а молодь покидає місто, - ЦНС

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Бердянськ, Вівторок 21 лютого 2023 15:34
В Бердянську загострюється гуманітарна криза, а молодь покидає місто, - ЦНС Фото: В Бердянську загострюється гуманітарна криза (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Бердянську (Запорізька область) загострюється гуманітарна криза, а працездатне населення покидає місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"В місті критична ситуація із забезпеченням комунальних послуг. Зокрема, місто часто залишається без води і є загроза її повної відсутності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на фоні гуманітарної кризи, яку створили окупанти, молодь та люди середнього віку все частіше покидають місто.

"Більшість уникає так званих евакуацій від росіян, яка призводить до фактичного ув'язнення на території РФ. Люди користуються альтернативними методами виїзду з окупованих територій", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, що російські загарбники планують закрити виїзд з тимчасово окупованого Бердянську з 1 березня.

У окупованому Бердянську Запорізької області сталася масштабна пожежа на Косі (імовірно база відпочинку "Райський куточок").

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