В окупованому Бердянську сталась масштабна пожежа
Фото: в окупованому Бердянську сталась масштабна пожежа (GettyImagеs)
Жителі тимчасово окупованого Бердянська повідомили про масштабну пожежу в одному з районів міста.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Попередньо, пожежу помітно в мікрорайоні Колонія. За словами місцевих жителів, пожежа є наслідком "прильоту" в базу окупантів.
Однако офіційно ця інформація не підтверджена.
Фото: пожежа у Бердянську (t.me/brdVP)
Нагадаємо, що російські загарбники планували закрити виїзд з тимчасово окупованого Бердянську з 1 березня.
У окупованому Бердянську Запорізької області сталася масштабна пожежа на Косі (імовірно база відпочинку "Райський куточок").
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.