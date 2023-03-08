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Оккупанты в Бердянске провели рейды по семьям, которые не отдают детей в российские школы

Фото: Оккупанты в Бердянске провели рейды по семьям, которые не отдают детей в российские школы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные продолжают давить на местные семьи, которые не хотят отдавать детей в российские школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Враг продолжает давить на местных жителей, чтобы те отдавали своих детей в пропагандистские ячейки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к родителям приходят с обысками, чтобы проверить технику на предмет обучения детей в украинских школах онлайн.

"Во время обысков им угрожают штрафами и тем, что отберут детей, если родители не отдадут их в российскую школу. Если детям уже есть 14 лет, то на них давят, чтобы те получали паспорт РФ", - добавили в ЦНС.

Напомним, что жители временно оккупированного Бердянска сообщили о масштабном пожаре в одном из районов города.

В оккупированном Бердянске (Запорожская область) обостряется гуманитарный кризис, а трудоспособное население покидает город.

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