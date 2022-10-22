Окупанти б’ються за позиції біля Сватового та почали відхід з півдня: мапи боїв на ранок

Херсонська область

Кадри з геолокацією показали наслідки ударів російської артилерії імовірно за спробами українців просунутися на південь від Нової Кам'янки. Російські сили використовують українських цивільних осіб як живий щит при перекиданні військової техніки через річку Дніпро. Українські сили продовжили свою кампанію з перехоплення в Херсонській області, завдавши удару по Антонівському мосту 20 жовтня. У Генштабі України також підтвердили, що 19 жовтня українські сили завдали удару по російській понтонній переправі під Антонівським мостом. В іншому українські сили продовжували завдавати ударів по російських позиціях та складах з боєприпасами на півночі та в центрі Херсонської області.

Донбас

21 жовтня російські війська продовжували наземні атаки на Донеччині. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили атаки російських наземних військ у районі Бахмута, на північний схід від Бахмута в районі Соледара та на південь від Бахмута. Українські сили відбили атаки російських сухопутних військ на схід від Авдіївки, в районі Первомайського та на південний захід від Донецька, в районі Мар'їнки.