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Росія намагається налагодити переправу через Дніпро за допомогою радянських технологій, - британська розвідка

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Україна, Субота 22 жовтня 2022 09:26
Росія намагається налагодити переправу через Дніпро за допомогою радянських технологій, - британська розвідка Фото: Російська армія намагається налагодити переправу біля Антонівського мосту (t.me/ressentiment_channel_
Автор: Олександр Білоус

Російська армія намагається налагодити переправу через Дніпро біля пошкодженого Антонівського мосту в Херсоні. Радянські технології задіяні вперше за десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, російські сили продовжують зміцнювати переправи через річку Дніпро та завершили будівництво баржового мосту поряд із пошкодженим Антонівським мостом у Херсоні.

"Хоча використання важких мостів-барж майже напевно було включено до радянського планування операцій у Європі, цілком імовірно, що російським військовим вперше за десятиліття довелося використати мости такого типу", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, використання цивільних барж, ймовірно, дає Росії додаткові матеріальні та матеріально-технічні можливості, оскільки під час вторгнення вона втратила значну кількість військового мостового обладнання та інженерного персоналу.

"Якщо баржовий міст буде пошкоджений, майже напевно Росія прагнутиме швидко відремонтувати або замінити пошкоджені ділянки, оскільки їхні сили та пункти перетину річки Дніпро зазнають дедалі більшого тиску в Херсоні", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російське командування ухвалило рішення залишити захоплені території на західному березі Дніпра на півдні України. Проте відступ із Херсона пов'язаний із труднощами переправи техніки через річку.

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