Оккупанты бьются за позиции возле Сватово и начали уход с юга: карты боев на утро

Херсонская область

Кадры с геолокацией показали последствия ударов российской артиллерии предположительно по попыткам украинцев продвинуться южнее Новой Каменки. Российские силы используют украинских гражданских лиц в качестве живого щита при переброске военной техники через реку Днепр. Украинские силы продолжили свою кампанию по перехвату в Херсонской области, нанеся удар по Антоновскому мосту 20 октября. В Генштабе Украины также подтвердили, что 19 октября украинские силы нанесли удар по российской понтонной переправе под Антоновским мостом. В остальном украинские силы продолжали наносить удары по российским позициям и складам с боеприпасами на севере и в центре Херсонской области.

Донбасс

21 октября российские войска продолжали наземные атаки в Донецкой области. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили атаки российских наземных войск в районе Бахмута, к северо-востоку от Бахмута, в районе Соледара и к югу от Бахмута. Украинские силы отразили атаки российских сухопутных войск к востоку от Авдеевки, в районе Первомайского и к юго-западу от Донецка, в районе Марьинки.