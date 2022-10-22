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Оккупанты бьются за позиции возле Сватово и начали уход с юга: карты боев на утро

Фото: как изменилась ситуация на фронте за сутки (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска продолжают попытки вернуть утраченные позиции вокруг Сватово, штурмовали, но безуспешно, Лиман Донецкой области и провели несколько неудачных штурмов к западу от Лисичанска. Российские войска начали отход из западной части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Херсонская область

Кадры с геолокацией показали последствия ударов российской артиллерии предположительно по попыткам украинцев продвинуться южнее Новой Каменки. Российские силы используют украинских гражданских лиц в качестве живого щита при переброске военной техники через реку Днепр. Украинские силы продолжили свою кампанию по перехвату в Херсонской области, нанеся удар по Антоновскому мосту 20 октября. В Генштабе Украины также подтвердили, что 19 октября украинские силы нанесли удар по российской понтонной переправе под Антоновским мостом. В остальном украинские силы продолжали наносить удары по российским позициям и складам с боеприпасами на севере и в центре Херсонской области.

Донбасс

21 октября российские войска продолжали наземные атаки в Донецкой области. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили атаки российских наземных войск в районе Бахмута, к северо-востоку от Бахмута, в районе Соледара и к югу от Бахмута. Украинские силы отразили атаки российских сухопутных войск к востоку от Авдеевки, в районе Первомайского и к юго-западу от Донецка, в районе Марьинки.

Как сообщалось, по данным британской разведки, оккупанты пытаются наладить переправу через Днепр возле поврежденного Антоновского моста в районе Херсона. Советские технологии задействованы впервые за десятилетия.

Напомним, ВСУ деоккупировали уже 88 населенных пунктов в Херсонской области.

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