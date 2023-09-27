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Окупанти авіабомбами обстріляли північ Донецької області: є загиблий, багато поранених

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 27 вересня, з танків і за допомогою авіабомб атакували північ Донецької області. Унаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Які міста і села потрапили під обстріл РФ

Зазначається, що збройні підрозділи держави-агресора завдали вогневих ударів по населених пунктах півночі області.

Зокрема, обстріли пролунали в Костянтинівці, Торецьку та Калинівці Часовоярської ОТГ. 

За попередніми даними, проти цивільного населення окупанти застосували керовану та фугасну авіабомби й танки.

Інформація про постраждалих 

Від влучання засобів ураження загинув один із місцевих жителів. Ще четверо цивільних - жінки 61, 76, 81 років і 36-річний чоловік, які перебували під час обстрілу на вулиці, дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. 

Фото: Наслідки обстрілів Донецької області (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Усіх постраждалих доправлено до медичних закладів.

"Ворожа атака зруйнувала і понівечила понад два десятки приватних будинків і господарських будівель - у будівлях вибито вікна, двері, зруйновано дахи. Також пошкоджено газопровід та електромережі", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронцями розпочаті досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Удари РФ по Донецькій області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських загарбників. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Раніше повідомлялося, що 21 вересня в результаті атаки окупантів постраждали пʼятеро людей. Ввечері того ж дня російські війська завдали серії ракетних ударів по Кураховому на Донеччині - тоді поранення отримали 13 людей.

Також нещодавно російські військові обстріляли приватний будинок у смт Північне. Унаслідок ворожої атаки постраждала сім'я з дітьми.

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