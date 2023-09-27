Оккупанты авиабомбами обстреляли север Донецкой области: есть погибший, много раненых

Какие города и деревни попали под обстрелы РФ

Отмечается, что вооруженные подразделения государства-агрессора нанесли огневые удары по населенным пунктам севера области.

В частности, обстрелы прогремели в Константиновке, Торецке и Калиновке Часовоярской ОТГ.

По предварительным данным, против гражданского населения оккупанты применили управляемую и фугасную авиабомбы и танки.

Информация о пострадавших

От попадания средств поражения погиб один из местных жителей. Еще четверо гражданских - женщины 61, 76, 81 лет и 36-летний мужчина, находившиеся при обстреле на улице, получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Фото: Последствия обстрелов Донецкой области (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

"Вражеская атака разрушила и изуродовала более двух десятков частных домов и хозяйственных зданий - в зданиях выбиты окна, двери, разрушены крыши. Также поврежден газопровод и электросети", - говорится в сообщении.

Правоохранителями начаты досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Удары РФ по Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских захватчиков. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и находящиеся в относительном тылу.

Ранее сообщалось, что 21 сентября в результате атаки оккупантов пострадали пять человек . Вечером того же дня российские войска нанесли серию ракетных ударов по Курахово на Донетчине - тогда ранения получили 13 человек .

Также недавно российские военные обстреляли частный дом в Северном. В результате вражеской атаки пострадала семья с детьми .