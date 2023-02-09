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Окупанти атакують Запоріжжя. Мешканців просять залишатись в укриттях

Фото: окупанти атакують Запоріжжя 9 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 9 лютого, російські окупанти влаштували чергову атаку на Запоріжжі. У регіоні оголошено повітряну тривогу, мешканців просять не виходити з укриттів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

"Зберігайте спокій та перебувайте у безпечних місцях! Ворог вчергове намагається атакувати", - йдеться в повідомленні.

В ОВА звернулись до мешканців міста з проханням не розповсюджувати фото-, відео-, матеріали.

"Не допомагайте ворожим та диверсійним силам орієнтуватися на наших рідних просторах", - додали в адміністрації.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 27 січня, російські окупанти завдали удару по Запоріжжі. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, російські окупанти навряд чи зможуть піти у наступ на Запоріжжя, оскільки кинули більшість своїх сил на підготовку для атаки у Луганській області.

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Запоріжжя