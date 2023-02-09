Оккупанты атакуют Запорожье. Жителей просят оставаться в укрытиях

"Сохраняйте спокойствие и находитесь в безопасных местах! Враг в очередной раз пытается атаковать", - говорится в сообщении.

В ОВА обратились к жителям города с просьбой не распространять фото-, видео-, материалы.

"Не помогайте враждебным и диверсионным силам ориентироваться на наших родных просторах", - добавили в администрации.

Обновлено. По данным секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, звуки взрывов, которые только что были слышны в городе, это эхо из соседней общины.

"В самом Запорожье на данный момент все спокойно, прилетов не зафиксировано", - написал он.

Как сообщалось, в пятницу, 27 января, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью. В результате атаки пострадал один человек.

Напомним, по данным Института изучения войны, российские оккупанты вряд ли смогут пойти в наступление на Запорожье, поскольку бросили большинство своих сил на подготовку для атаки в Луганской области.