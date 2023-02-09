RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты атакуют Запорожье. Жителей просят оставаться в укрытиях

Фото: оккупанты атакуют Запорожье 9 февраля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 9 февраля, российские оккупанты устроили очередную атаку на Запорожье. В регионе объявлена воздушная тревога, жителей просят не выходить из укрытий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

"Сохраняйте спокойствие и находитесь в безопасных местах! Враг в очередной раз пытается атаковать", - говорится в сообщении.

В ОВА обратились к жителям города с просьбой не распространять фото-, видео-, материалы.

"Не помогайте враждебным и диверсионным силам ориентироваться на наших родных просторах", - добавили в администрации.

Обновлено. По данным секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, звуки взрывов, которые только что были слышны в городе, это эхо из соседней общины.

"В самом Запорожье на данный момент все спокойно, прилетов не зафиксировано", - написал он.

Как сообщалось, в пятницу, 27 января, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью. В результате атаки пострадал один человек.

Напомним, по данным Института изучения войны, российские оккупанты вряд ли смогут пойти в наступление на Запорожье, поскольку бросили большинство своих сил на подготовку для атаки в Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье