Окупанти атакують Україну "Шахедами": які регіони під загрозою

Станом на 22:20 повітряну тривогу оголошено у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

Повітряні сили попереджали, що в Сумській області фіксують кілька груп ворожих безпілотників. Частина з них летіла у бік Чернігівської області.

Також дрони помітили в Полтавській області, зокрема, вони летіли в районі Миргорода.