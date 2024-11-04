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Окупанти атакують Україну "Шахедами": які регіони під загрозою

Ілюстративне фото: Росія атакує Україну "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 4 листопада, ввечері вкотре запустили Україною дрони-камікадзе "Шахед". У кількох регіонах оголошено тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та карту повітряних тривог.

Станом на 22:20 повітряну тривогу оголошено у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

Повітряні сили попереджали, що в Сумській області фіксують кілька груп ворожих безпілотників. Частина з них летіла у бік Чернігівської області.

Також дрони помітили в Полтавській області, зокрема, вони летіли в районі Миргорода.

Атаки "Шахедів"

Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський розповів, що лише у жовтні російські окупанти запустили Україною понад 2 тисячі "Шахедів".

Ворог намагався за допомогою дронів атакувати громадянську інфраструктуру і іноді йому вдавалося.

Зокрема, нещодавно "Шахед" вдарив по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва. Тоді загинула дівчинка 2009 року народження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Війна в УкраїніДрониАтака дронів