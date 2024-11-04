Оккупанты атакуют Украину "Шахедами": какие регионы под угрозой

Российские оккупанты сегодня, 4 ноября, вечером в очередной раз запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена тревога из-за угрозы ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и карту воздушных тревог.
По состоянию на 22:20 воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Дроны залетают с северо-востока через Сумскую область.
Воздушные силы предупреждали, что в Сумской области фиксируют несколько групп вражеских беспилотников. Часть из них летела в сторону Черниговской области.
Также дроны заметили в Полтавской области, в частности, они летели в районе Миргорода.
Обновлено 23:02
Беспилотники движутся на границе Сумской и Полтавской областей курсом на запад;
Также "Шахеды" обнаружены в пригороде Сум;
Кроме того, БпЛА на юге Черниговской области курсом на Киевскую область;
Дроны в Полтавской области в направлении Миргорода.
В 22:59 тревогу объявили в городе Киеве. Воздушные силы сообщают о приближении "Шахедов" к столице со стороны Борисполя.
Обновлено 23:38
В Сумской области БпЛА движутся через Сумы и Ромны курсом на Черниговскую область.
В Черниговской области дроны летят мимо Мену курсом на запад.
В Киевской области «Шахеды» движутся мимо Глевахи в направлении Фастова.
В настоящий момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:
Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что только в октябре российские оккупанты запустили по Украине более 2 тысяч "Шахедов".
Враг пытался при помощи дронов атаковать гражданскую инфраструктуру, иногда это ему удавалось.
В частности, недавно "Шахед" ударил по многоэтажке в Соломенском районе Киева. Тогда погибла девочка 2009 года рождения.
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