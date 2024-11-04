Оккупанты атакуют Украину "Шахедами": какие регионы под угрозой

По состоянию на 22:20 воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Дроны залетают с северо-востока через Сумскую область.

Воздушные силы предупреждали, что в Сумской области фиксируют несколько групп вражеских беспилотников. Часть из них летела в сторону Черниговской области.

Также дроны заметили в Полтавской области, в частности, они летели в районе Миргорода.

Обновлено 23:02

Беспилотники движутся на границе Сумской и Полтавской областей курсом на запад;

Также "Шахеды" обнаружены в пригороде Сум;

Кроме того, БпЛА на юге Черниговской области курсом на Киевскую область;

Дроны в Полтавской области в направлении Миргорода.

В 22:59 тревогу объявили в городе Киеве. Воздушные силы сообщают о приближении "Шахедов" к столице со стороны Борисполя.

Обновлено 23:38

В Сумской области БпЛА движутся через Сумы и Ромны курсом на Черниговскую область.

В Черниговской области дроны летят мимо Мену курсом на запад.

В Киевской области «Шахеды» движутся мимо Глевахи в направлении Фастова.

В настоящий момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Источник: Карта воздушных тревог (t.me/alarmukraine)