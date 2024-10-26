Окупанти атакують в напрямку Греківки та штурмують Серебрянський ліс (відео)

Ситуація в Луганській області

Російські війська намагаються вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Наразі вони вже припинили називати конкретні дати.

Зокрема, в Луганській області ЗСУ продовжують відбивати атаки ворога, попри окупацію більшої частини території регіону.

Греківка - село у Сватівському районі Луганської області. Додамо, що раніше повідомлялось, що російські військові облаштували новий полігон у тимчасово окупованій Луганській області. Цю територію використовують для навчань.

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