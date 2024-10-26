Оккупанты атакуют в направлении Грековки и штурмуют Серебрянский лес (видео)

"Противник ежедневно атакует в направлении Грековки, пытаясь вытеснить Силы обороны с занятых позиций. Также россияне провели штурмовые действия в Серебрянском лесу", - рассказал Лысогор.

По данным главы ОВА, украинские военные сдерживают врага.

"Из артиллерии и беспилотников захватчики обстреливают населенные пункты, логистические пути и укрепления украинских военных", - добавил он.

Бои в Серебрянском лесу

Бойцы Нацгвардии бригады "Буревий" показали, как украинская БМП пробирается через Серебрянский лес, чтобы выехать на закрытую позицию.

"В течение часа машина скользит между стволами деревьев. Тишина вокруг лишь на мгновение. Раздается приказ, машина вибрирует, эхо выстрелов отбивается от земли, убивая тишину и уничтожая вражеские укрытия и позиции", - рассказали военные, показав соответствующие кадры.