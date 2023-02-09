Окупанти атакували житлові будинки в Очаківській громаді Миколаївської області

"О 12:46 ворожих артилерійських обстрілів зазнав населений пункт Очаківської громади. В наслідок чого пошкоджено житлові будинки", - розповів він.

За даними Кіма, постраждалих немає.

Він також додав, що у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Як повідомлялося, 7 лютого російські війська вкотре атакували Миколаївську область. Під обстріл потрапили Очаківська та Куцурубська громади.

Нагадаємо, 6 лютого російські окупанти обстріляли Очаківську та Чорноморську громади Миколаївської області. Внаслідок ударів у деяких населених пунктах зникло світло.