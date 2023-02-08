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Окупанти вранці знову обстріляли Миколаївську область: подробиці

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Миколаївська область, Середа 08 лютого 2023 08:33
Окупанти вранці знову обстріляли Миколаївську область: подробиці Фото: окупанти вранці знову обстріляли Миколаївську область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 8 фервалю російські війська вкотре атакували Миколаївську область. Під обстріл потрапили Очаківська та Куцурубська громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВ Віталія Кіма.

Так, близько 06:02 та 07:21 ворог завдавав артилерійських ударів по береговій смузі та акваторії Очаківської громади. Внаслідок обстрілів постраждалих немає.

Також під ворожим обстрілом була Куцурубська громада. Влучення снарядів зафіксовано за межами населеного пункту. Руйнувань та постраждалих немає.

В інших населених пунктах області день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, 6 лютого російські окупанти обстріляли Очаківську та Чорноморську громади Миколаївської області. Внаслідок ударів у деяких населених пунктах зникло світло.

Також ми писали, що правоохоронці провели огляд місця дислокації російських загарбників у селі Євгенівка (Миколаївська область) та вилучили покинуті боєприпаси.

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