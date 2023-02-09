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Оккупанты атаковали жилые дома в Очаковской общине Николаевской области

Фото: оккупанты обстреляли Очаковскую общину Николаевской области (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 8 февраля, российские оккупанты ударили из артиллерии по населенному пункту Очаковской общины Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"В 12:46 вражеские артиллерийские обстрелы подвергся населенному пункту Очаковской общины. В результате чего повреждены жилые дома", - рассказал он.

По данным Кима, пострадавших нет.

Он также добавил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Как сообщалось, 7 февраля российские войска в очередной раз атаковали Николаевскую область. Под обстрел попали Очаковская и Куцурубская общины.

Напомним, 6 февраля российские оккупанты обстреляли Очаковскую и Черноморскую общины Николаевской области. Вследствие ударов в некоторых населенных пунктах пропал свет.

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Николаевская область